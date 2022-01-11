زوجة وائل الإبراشي تكشف سبب غياب ابنتهما عن الجنازة وتهدد بمقاضاة طبيب تسبب في خطأ طبي

ابو ظبي - احمد الجزار - تفاصيل وأسرار جديدة كشفتها السيدة سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن الأيام الأخيرة في حياة زوجها الراحل، ومعاناته الطويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، فضلًا عن تعرضه لخطأ طبي في بداية رحلة علاجه، وسر تغيب ابنته «جيلان» البالغة من العمر 15 عامًا عن حضور جنازة والدها.

سر تغيب ابنة وائل الإبراشي عن حضور جنازة والدها

وقالت السيدة سحر الإبراشي، إن ابنتها «جيلان» لم تحضر جنازة والدها، نظرًا لخضوعها لامتحانات أول أمس، واستقرارها داخل المنزل برفقة أسرة إحدى صديقاتها، وأنها تعاني من حالة من الانهيار والصدمة، «هي كانت لسة راجعة من الامتحان إمبارح.. وأنا لما عرفت الخبر كلمت ناس صحابنا قلت لهم يقعدوا معاها ومكانتش لسة عارفة.. ومش عارفة هي عرفت بعد كدا إزاي والصدمة أن بنت عندها 15 سنة عرفت أن باباها مات».

خطأ طبي وتهدد بالمقاضاة

وأوضحت زوجة الإعلامي وائل الابراشي،تعرض لخطأ طبي تمثل في مشاكل كبيرة في الرئة حتى أصبحت تعمل بأقل من 60% من قدرتها الطبيعية.

وأكدت أنه تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه.

وأشارت إلى أن هناك من عالجه خطأ فى بداية مرضه وأنه لازم يتعاقب لأن هناك خطأ طبيًا حدث من طبيب العزل المنزلى والذى أدى إلى تدمير ٩٥٪ من رئته دول قتله مش اطباء والأطباء اللى أشرفوا على علاجه فى مستشفى الشيخ زايد يعلمون ذلك جيدا وأن هناك خطأ طبى جرى معه من قبل الطبيب الذى كان يقوم يعلاجه عن طريق العزل المنزلى وانا هقول التفاصيل بعدين

وروت سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أنه ظل ماكثًا في المستشفى من 14 مايو الماضي، وتلقى بداخلها أفضل الرعاية الطبية وبالفعل تحسنت حالته ولاقت تقدما كبيرا، وكان يتمنى الرجوع لبرنامجه وأسرته وابنته.

وتابعت زوجة الإعلامي الراحل، بأنها تلقت وعدا من المستشفى بخروج زوجها في 31 ديسمبر الماضي، لكن القدر لم يمهله لذلك، وفجرت «سحر» مفاجأة بأن الإعلامي وائل الإبراشي تعرض لخطأ طبي في بداية مشواره العلاجي مع فيروس كورونا، خاصة من طبيب العزل المنزلي، مشيرة إلى نيتها في رفع دعوى قضائية.

وتابعت «سحر»: «البداية من اللي عالجه غلط في الأول.. كان في غلط طبي.. دول قتلة مش أطباء.. وأي حد يجيله فيروس كورونا لازم يروح دكتور موثوق فيه متخليش حد يضحك عليكم»، متابعة بأنه بعد ذلك تولى الدكتور حسام حسني، حالة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي وتمكن من علاجه بنسبة كبيرة «الدكتور حسام بدأ معاه وكانت الرئة متدهورة 95%».

تفاصيل آخر مكالمة

وذكرت زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن آخر مكالمة أجرتها مع زوجها كانت عصر أمس: «كلمني ومكنش في أي حاجة.. قولتله أنا هغدي البنت عشان كانت راجعة من الامتحان وهاجي على طول»، ثم تلقت مكالمة من المستشفى تخبرها أن الإعلامي وائل الإبراشي يعاني من سرعة في النفس «عقبال ما وصلت كان خلاص.. قالولي عشان نفسه كان سريع شوية».

وعن الشائعات التي خرجت عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قالت: «ليه بتستعجلوا على البشر ربنا محدد لكل واحد ساعته.. وهو مكنش بيحب يرد على الشائعات.. وكان منها أنه عنده سرطان في الحنجرة ودا غلط خالص».

وعبرت سحر الإبراشي بحزن وانهيار تام عن أمنية زوجها الراحل في العودة مرة أخرى إلى الشاشة وعن التدريبات التي خضع لها: «كان نفسه اوي يرجع للبرنامج بتاعه وكنا بنعمل تدريبات وسجل حاجة للناس بصوته.. قال فيها البعد صعب واسوء حاجة في المرض انه بعيد عن شغله وجمهوره».

إصابة وائل الإبراشي يفيروس كورونا

وفاجا الاعلامي الراحل جمهوره بإعلان إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر ٢٠٢٠ واستمر علاجه من الفيروس لمده تصل إلى ٨ أشهر لتستقر حالته ويخرج من المستشفى، لكنه كان في حاله من القلق من تداعيات الفيروس، ليصاب بتليف الرئة نتيجه للفيروس.

وأعلن امس حسن الإبراشي، نجل شقيق الإعلامي الكبير عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نبأ وفاته.