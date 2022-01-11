أروى جودة تستعد لتصوير حرب نفسية

تجرى الشركة المنتجة لمسلسل “ حرب نفسية ” حاليا، بطولة الفنانة أروى جودة، إبرام التعاقدات مع عدد من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل ، تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة القادمة .
مسلسل حرب نفسية ، من المقرر أن يقوم ببطولته الفنانة أروى جودة، ومصطفى دوريش، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، ومن إخراج أحمد شفيق .
مسلسل حرب نفسية والذى يعد أولى تجارب أروى جودة فى البطولة المطقلة ، تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى المنصات خارج المكاراثون الرمضانى ، على ان يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك .
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