أروى جودة تستعد لتصوير حرب نفسية

تجرى الشركة المنتجة لمسلسل “ حرب نفسية ” حاليا، بطولة الفنانة أروى جودة، إبرام التعاقدات مع عدد من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل ، تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة القادمة .

مسلسل حرب نفسية ، من المقرر أن يقوم ببطولته الفنانة أروى جودة، ومصطفى دوريش، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، ومن إخراج أحمد شفيق .

مسلسل حرب نفسية والذى يعد أولى تجارب أروى جودة فى البطولة المطقلة ، تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى المنصات خارج المكاراثون الرمضانى ، على ان يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك .