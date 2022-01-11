أتذكرون مسرحية مدرسة المشاغبين الشهيرة .. لن تصدق أجور أبطالها أحمد زكي وهادي الجيار ويونس شلبي؟

الرياض - محمد الاطلسي - يوم أمس الاثنين 10 يناير، مر عامًا على رحيل الفنان الكبير هادي الجيار، الذي ترك إرثا فنيًا كبيرًا، وحققت أعماله نجاحات مازال الجمهور يتذكرها إلى اليوم، من بينها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي جمعته بعدد من الممثلين الذين أصبحوا نجومًا كبارًا، وهم: أحمد زكي، يونس شلبي، عادل إمام وسعيد صالح.

وفي حواره مع الفنانة إسعاد يونس، خلال استضافته في واحدة من حلقات برنامجها "صاحبة السعادة"، كشف عن راتبه، قائلًا "في بداية التعاقد كان عقدي أنا ويونس شلبي وأحمد زكي 15 جنيها في الشهر، وبعد العام الأول والنجاح الكبير الذي حققته المسرحية، أحمد زكي تزعم فكرة أن علينا المطالبة بزيادة في الراتب، ووقتها كنا نجلس في غرفة واحدة، وقال لي وليونس: (كإننا صف من الصالة ما يزودونا)، وبالفعل زاد راتبنا 5 جنيهات".

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وتابع الجيار "اعتقد كان هناك فرق في الأجر بيني وبين عادل إمام وسعيد صالح، وزكي قالي اطلع قولهم، وقتها أجرجوا لي عقد سيد زيان وفاروق فلوكس، وكانا يشاركان في بطولة مسرحية (سيدتي الجميلة) قبلنا بعام واحد، والتي حققت هي أيضا نجاحًا كبيرا وكانا يحصلان على 15 جنيها، فخرجت وقلت لأحمد زكي: خلاص بقى يا أحمد حلوة الخمسة جنيه وبلاش طمع".

هادي الجيار توفي في 10 يناير 2021، بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله أحد المستشفيات، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "الاختيار 2".