أحمد جلال عبد القوى يتعرض لحادث سير

كشف الفنان محمد جلال عبد القوى ، عن تعرضه إلى حادث سير مرة أخرى، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك . وعلق أحمد جلال عبد القوى قائلاً: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ثاني حادثة في شهرين، الحمدلله”. جدير بالذكر أن أحمد جلال عبد القوى هو ابن السيناريست محمد جلال عبدالقوي. تخرج أحمد جلال عبد القوى من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا.

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