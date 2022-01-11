وزيرة الثقافة تصدر قرارا بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني إلى روما

عبد الدايم: الجائزة تهدف الى اتصال المبدعين الشباب بالفكر العالمى لتنمية القدرات وإثراء الخبرات

اصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني دفعة الفنانة جاذبية سري 2021 الى العاصمة الايطالية روما لبدء تنفيذ خطة المنحة الدراسية الخاصة بهم فى الأكاديمية المصرية للفنون برئاسة الدكتورة هبه يوسف .

قالت عبد الدايم إن الجائزة تهدف الى اتصال المبدعين الشباب بالفكر العالمى لتنمية القدرات وإثراء الخبرات ، واضافت ان الاطلاع على التقنيات الحديثة فى مختلف الوان الفنون يساهم فى إعداد جيل مميز جديد من عناصر قوى مصر الناعمة ، وشددت على ضرورة تنفيذ البرامج المعدة للفائزين بغرض الابتكار والتجديد فى تخصص الموفد والتى تتواصل على مدار 6 اشهر .

يذكر أن جائزة الدولة للإبداع الفنى بالأكاديمية المصرية للفنون بروما تمنح للمبدعين فى عدة مجالات فنية وفاز بها هذا العام ( دورة الفنانة جاذبية سري )كل من عمرو أحمد مدحت عزيز"العزف والتأليف الموسيقى والغناء الأوبرالي"، إيمان رزيق على حسن "باليه"، نانسي ناجي جرس مسعود "سينما"، محمود محمد محمود محمد صبري "مسرح" هادي مصطفى محمد عبد الحليم برعي "التصوير الزيتى " ، محمد سمير محمد الجندي "الخزف" .

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