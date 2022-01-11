محافظ بورسعيد يجتمع مع رئيس مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، إجتماعا مع المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، للوقوف علي الإستعدادات الأولية لإطلاق الدورة الإفتتاحية للمهرجان والمقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 يونيو ٢٠٢٢ ووافق السيد المحافظ علي رعايته وأعلن دعمه الكامل ليخرج بصورة تليق بالمحافظة الباسلة.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن المهرجان يأتي ليكون أول حدث سينمائي دولي يضم مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة يقام علي شواطئ قناة السويس .

وأشار إلي أن القوي الناعمة تلعب دورا قويا في بناء الشعوب وجدانيا وفكريا ، وأن إقامة مهرجان سينمائي لسينما العالم القديم في بورسعيد ـ يأتي من إهتمام الدولة وحرصها علي نشر الثقافة السينمائية والفنية في ربوع مصر وخاصة لأهل وشعب بورسعيد الذواق لكل أنواع الفنون.

وأضاف أن المركز الثقافي ببورسعيد، سيستضيف كافة فعاليات المهرجان كونه يعد قصرا للمهرجانات و مجهزا لإستقبال الأحداث الفنية الكبرى، حيث يضم مسرحا ضخما وشاشتي عرض سينمائي وقاعات للندوات والمؤتمرات الصحفية ، وتوجه المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان بالشكر لمحافظ بور سعيد علي دعمه الكامل للمهرجان.

وقال إن إدارة المهرجان ستعمل بكل قوتها علي تقديم مهرجان دولي، يليق بإسم بور سعيد وشعبها الأصيل، مشيرا إلي أن المحافظة تعد ثالث مدينة في العالم تستقبل عرضا سينمائيا بعد باريس والإسكندرية.

وأضاف: إقامة مهرجان لأفلام العالم القديم " أوروبا وأسيا و أفريقيا " علي أرض بورسعيد هو نوع من إحياء التاريخ السينمائي مجددا، لتكون المحافظة هي الأولي بين مدن القناة التي تستضيف مهرجان دوليا للأفلام الطويلة والقصيرة معا.

يذكر أن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم ، تنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد، بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث " أفريقيا وأسيا وأوروبا ".

ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة و والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.