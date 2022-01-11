ياسمين صبري تشارك فى دردشة عبر تويتر من خلال Space

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، فى دردشة عبر تويتر من خلال Space ، أطلقها الكاتب تامر عبده أمين.
وقالت ياسمين صبري ، خلال حديثها : انا بنت أسكندرانية من طبقة متوسطة ، وقد درست فى فترة من حياتى فى إحدى المدارس الحكومية ، وكنت أذهب إلى تمرين السباحة مشياً على الأقدام، وحينها كنت أتخيل أننى أملك أجمل الأشياء فى الدنيا، سواء من ملابس أو شقة فاخرة أو سيارة .
وتابعت ياسمين صبري : لم أكن حينها أملك دليل أو أشياء ملموسة لكني كنت أشعر بأننى سأمتلك كل هذا، ولكنى كنت على يقين أننى أستحق ذلك، وأننى شخصية محظوظة ، فقد كان خيالى انذاك نحو المستقبل، وحين كنت أصل الى مرحلة كنت أحلم بالمرحلة التى تلايها.
وأضافت ياسمين صبري فى حديثها قائلة: "كنت بحب نفسي، بمعنى أننى لا أتواجد فى مكان ليس منه فائدة، أو اقوم بفعل يقلل من شأنى ، فكنت أصنع لنفسى شكل أحب أن يرانى الناس فيه.
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