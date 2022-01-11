الخميس المقبل.. حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري " بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب في الثامنة مساء الخميس 13 يناير الجارى، حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
تقدم الفرقة مجموعة مختارة من الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الصيل منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي، وغيرها من الرقصات التي تعبر عن التقاليد والهوية المصرية.
يذكر أن الفرقة القومية للفنون الشعبية تأسست في الستينيات، بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها، وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته، وقدمت عروضها خلال مشوراها في أكثر من 100 دولة، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وانشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر.
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