اليوم.. عمرو دياب يحيى حفلاً غنائياً فى القاهرة الجديدة

يحيى الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا مساء اليوم الثلاثاء، بالمنارة بالقاهرة الجديدة، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يحرص على سماعها وترديد كلمات الأغانى معه.
كان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.
وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.
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