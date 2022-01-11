لومي خطاب: اوس اوس سبب مشاركتي في مسلسل الفرح فرحنا

تشارك الفنانة الشابة لومي خطاب في المسلسل الدرامي الجديد "الفرح فرحنا " والذي انطلق عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية يوم الأحد الماضي.

وتجسد لومي خطاب شخصية فتاة تسكن في حي شعبي، وتربطها علاقة صداقة بـ اوس اوس، وتجمعها العديد من المواقف التي تغير مجرى أحداث العمل.

وقالت لومي خطاب في تصريحات إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل الفرح فرحنا مؤكدة أن النجم محمد أسامة اوس اوس هو من رشحها للقيام بدور شقيقة زوجته والتي تلعب دورها الفنانة ميرنا جميل

مشيرة إلى أنها سبق وأن شاركت اوس اوس فى مسلسل "اتنين في الصندوق " كما تشارك حاليا في فيلم "زومبى على جنبي أمام علي ربيع "

و انتهى المخرج معتز التوني من مونتاج حلقات المسلسل الدرامى الجديد “ الفرح فرحنا ” بالكامل الذى يلعب بطولته نجم مسرح مصر محمد اسامة اوس اوس.

وسلم المخرج معتز التوني الحلقات للشركة المنتجة حيث يعرض الان على احدى المنصات الإلكترونية محققا نسبة مشاهدات عالية ومن المقرر ان يتم عرضه على شاشة التليفزيون فى شهر فبراير المقبل.