هنيدى: حصار جمهور الكاميرون لفندق إقامة محمد صلاح يخلى أى مصرى فخور

شهد محيط فندق إقامة منتخب مصر، زحاما شديدا من الجماهير الكاميرونية لمشاهدة محمد صلاح.

وعلق الفنان محمد هنيدى على صور حصار جمهور الكاميرون لفندق المنتخب قائلا :" لك أن تتخيل في دولة فقيرة بعيدة عن أغلب العالم .. والجمهور يفضل بالساعات منتظر يشوفه أو ياخد صورة معاه ."

وأضاف هنيدى :" يخلي اي مصري وعربي فخور باللي وصل ليه صلاح .. ويحفز اى حد انه ممكن يحقق اي حاجة مهما كانت".

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