ننشر أبرز إصدارات نهضة مصر في معرض الكتاب 2022

أعلنت دار نهضة مصر للنشر إطلاق رواية " لبيروت الورق الأصفر" للكاتبة خميلة الجندي ليتصدر قائمة إصداراتها الجديدة في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والذي يعقد في الـ 26 من الشهر الحالي، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية.

وتدور أحداث رواية " لبيروت الورق الأصفر" بين بيروت والقاهرة، بين السيدة اللبنانية "هدى" المصابة بالألزهايمر وأبنائها الخمسة المصريين الموزعين بين القاهرة والإسكندرية وبيروت وباريس، حيث تروي لنا هدى من خلال ذاكرتها المتهرئة، ويروي لنا الأبناء في لغة شاعرية حالمة حكاياتهم المفعمة بالأشجان والأفراح، ونرى من خلال الحكايات بيروت والقاهرة في الخمسينيات والستينيات وفي الألفية الجديدة، ونشاهد كيف لعبت الحروب بمصائر البلاد والبشر، ونسمع على شدو السيدة فيروز آنات الألم وآهات الأمل الممتدة بطول الرواية.

وعلى هامش الإعلان عن إطلاق الرواية الجديدة قالت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر قائلة: "إن هذه الرواية عمل فني متكامل الأبعاد لذلك فإنه دواعي سرورنا أن نقوم بنشره عملًا على استكمال رسالتنا في إثراء الساحة الأدبية ونشر الفكر والثقافة عبر دعم المبدعين من الكتاب الشباب لتقديم أعمالهم القيمة لجهمور القراء."

أما الكاتبة خميلة الجندي من مواليد 1998، بدأت رحلتها في مجال النقد الفني، ونُشر لها سلسلة مقالات علىٰ موقع السينما.كوم ولها روايتان "ولع" و"ميلاء" ويعد هذا الإصدار أول تعاون لها مع دار نهضة مصر للنشر.