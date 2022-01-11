يعكف الفنان عادل إمام في الوقت الحالي على التجهيزات النهائية لفيلمه الجديد "الواد وابوه" الذى يتعاون خلاله مع ابنه الفنان محمد إمام. و ان أحداث العمل ستكون خلال شهر فبراير المقبل، داخل أحد الديكورات في مدينة الجونة، ومن المقرر أن يتم تصوير ما يقرب من 90% من أحداث العمل به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عادل إمام يبدأ تصوير الواد وأبوه في مدينة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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