بمشاركة مصطفى أبو سريع.. أميمة طالب تطرح برومو ”معلش سهرناكو”

طرحت المطربة أميمة طالب برومو أغنيتها الجديدة "معلش سهرناكو"، حيث يشارك معها في كليب الأغنية الفنان مصطفى أبو سريع، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وإخراج بتول عرفة.
ويعد كليب "معلش سهرناكو" التعاون الثانى الذي يجمع أميمة طالب مع المخرجة بتول عرفة، بعدما طرحا خلال اليومين الماضيين كليب "مية مية"، والذى حقق صدى واسع ونجاحا كبيرا.
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وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب قصة كوميدية جديدة، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة الثانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، وفى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة.
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