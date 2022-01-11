محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل المشوار.. وينتهي من مشاهد شوارع الجيزة

تصدّر الفنان محمد رمضان، تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل، خلال الساعات الماضية منذ أن أعلن انطلاق تصوير مسلسله الرمضاني الجديد المشوار.

وبدأ محمد رمضان تصوير المشاهد الأولى من المسلسل التي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني داخل أحد شوارع محافظة الجيزة، وفي أثناء التصوير، التف الجمهور حوله، وذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، معلقًا عليه: «شكراً محافظة الجيزة على تعاونكم معنا في تصوير مسلسل المشوار».

محمد رمضان ينشر الصور الأولى من مسلسل المشوار

كما شارك «رمضان» صور من كواليس مسلسل المشوار تجمعه بدينا الشربيني، وبالمنتج محمد السعدي، والمخرج محمد ياسين، وعلق على الصور قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل المشوار رمضان 2022»، ليتفاعل الجمهور مع هذه الصور معلقين: «ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان يطرح كليب «متعودة»

وطرح محمد رمضان خلال الأيام الماضية ومع بداية العام الجديد 2022، فيديو كليب أغنيته الجديدة «متعودة»، التي ظهر فيها برفقة مغني الراب الجزائري سولكينج، وهي مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة».

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

كان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021، من خلال بطولة مسلسل «موسى»، وشاركه في بطولته سمية الخشاب وتارا عماد، صبري فواز، وهبة مجدى وسيد رجب وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.