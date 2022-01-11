إحالة مرتضى منصور للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك

ابو ظبي - احمد الجزار - أحالت جهات التحقيق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك.

وأسندت جهات التحقيق اتهامات لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بقذف المجني عليهما، ملكة .م.ح، مايسة م. ح، بأن أسند إليهما أمورًا يعاقب عليها القانون، وسبهما واتهمهما بتعاطي المواد المخدرة.

كما وجهت له تهمة سب المجني عليهما علنًا، حيث سبهما ووجه إليهما عبارات تتضمن خدشا للشرف.

الواقعة تعود إلى عام 2019، عندما نشبت مشادة قوية بين مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة وسيدتين داخل مقر النادي النهري.

وذكرت السيدتان في بلاغ تقدمتا به ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنهما فوجئا بما حدث في النادي وتوجيه سباب لهما، وطلبتا عدم تعرض رئيس النادي لهما، وكذلك للمقربين منهما، والمحضر الثاني وجَّه له تهمة السب والقذف، بعدما قال في فيديو مسجل إن إحداهما كانت تتعاطى الحشيش، وحمل المحضر رقم إداري 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة.

وذكرتا أن الواقعة بدأت بمرور مرتضى منصور عليهما، وهما موجودتان في مركز الصيد بنادي الزمالك، متابعة: لقيت مرتضى نازل، فكنت حاطة رجل على رجل، وقف وقال لي نزلي رجلك أنا مرتضى.

وأضافت مايسة، والتي تعمل في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، أن مرتضى قام بإلقاء السجاير خاصتها في النيل، قائلة: ومش من حقه، جوزي نفسه ملوش يعمل كده!

وقالت إحداهما إنها فوجئت برئيس نادي الزمالك، يستدعي الأمن، ويأمرهم بالتعدي عليها وشقيقتها، وطلب منهم حبسنا داخل النادي، وتطاول عليهما بالسب كما ظهر بالفيديو المسجل.

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