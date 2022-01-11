“بيقولوا الدور الجاي عليا”.. أحمد موسى يرد على شماتة الأخوان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد الشماته في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، ، إن شماتة الإخوان مرفوضة وعليهم اللعنة، مضيفا أنهم “بيشمتوا في اللي بيحب مصر ونسيوا إن كل الناس هتموت”.

وقال: “هما بيكرهو أي حد بيحب مصر لا يمكن تلاقيهم أبدا يتكلموا عن حد تاني.. بيقولوا الدور الجاي على أحمد موسى هو أنت أخدت مكان ربنا علشان تحدد أن الساعة اللي جاية أحمد موسى هو اللي هيموت.. كلنا هنموت ومفيش حد هيفضل”.

وتابع: “والله عار على كل الإخوان دول ينتسبوا للإسلام.. ولكن وائل الإبراشي كان صامدا في وجه أعداء الوطن علشان كده من امبارح عاملين حملة ضده

وأضاف “موسى” في برنامجه على مسئوليتى عبر فضائية “صدى البلد”: “فاكرين انهم هيفضلوا على مدى الحياة محدش فيهم هيموت فاكرين انهم بيحددوا ساعة موت أي حد عليهم اللعنات جميعا واحد واحد كلهم خونة وربنا يلعنهم جميعا.. شماتة غير مسبوقة عمرنا ما شوفنا دة أنه العار من المجرمين ما يطلق عليهم الإخوان المسلمين مفيش واحد مسلم عنده هذه الشماتة في واحد توفى”.

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