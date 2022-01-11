شاهد البث المباشر لمباراة مصر ونيجيريا في الأمم الإفريقية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - دقائق وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا في أولى الفريقين في كأس الأمم الإفريقية، ونقدم لكم عبر الموقع “بث مباشرة” للمبارة المنتظرة

يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم أولى مبارياته أمام نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويبحث منتخب الفراعنة بقيادة المدير الفنى البرتغالي كارلوس كيروش عن تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بثلاث نقاط في مستهل مشواره ببطولة أمم أفريقيا فى نسختها رقم 33.

وبدأت يوم الأحد الماضي ، بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيفها الكاميرون ، بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا، وتختتم منافساتها في السادس من شهر فبراير المقبل.

وتلعب مباراة مصر ونيجيريا على استاد “برومدي أدجيا” بمدينة جاروا الكاميرونية، الذي قامت الحكومة الكاميرونية بتطويره من أجل استضافة مباريات أمم أفريقيا، وأصبح يتسع لـ25 ألف متفرج.

ويدخل المنتخب المصري لقاء اليوم رافعا شعار “لا بديل عن الفوز”.، من أجل جمع النقاط الثلاث الأولى في طريقهم لاستعادة اللقب الأفريقي الذي غاب منذ 12 عامًا، والحفاظ على رقمه القياسي كونه الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 7 بطولات.

وستقام مباراة مصر مع نيجيريا في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تتولى شبكة “بي إن سبورتس” نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة مصر ونيجيريا على قناتي “beIN Sports HD 1 Max” و”beIN Sports HD 2 Max”.

كذلك يمكن مشاهدة المباراة عبر منصة “بي إن كونكت” الإلكترونية لمشتركي “بي إن سبورتس”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على القمر الصناعي “نايل سات” هو 12604 (الاستقطاب: أفقي – الترميز: 27500 – معدل تصحيح الخطأ: 3/2).

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على “نايل سات” هو 11013 (الاستقطاب: أفقي – الترميز: 27500 – معدل تصحيح الخطأ: 3/2).

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