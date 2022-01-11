ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف الحالة الصحة لوالدها بعد إصابته بكورونا

كشفت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير، بعد إصابته بفيروس كورونا، وحجزه بمستشفى العجوزة. وقالت سحر أبو زهرة إن الحالة الصحية لوالدها بدأت تتحسن اليوم بشكل نسبي، مشيرة إلى أنها تواصلت معه هاتفيا واطمانت عليه، ولكن مازال هناك بعض الكحة وعدم القدرة على الحديث. وتابعت سحر أبو زهرة أن والدها يمكث حاليًا بغرفة عادية بالمستشفى، وليس في العناية المركزة كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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