محمد صلاح يحصد لقب الأسوأ فنيا في منتخب مصر أمام نيجيريا

ابو ظبي - احمد الجزار - حصل محمد صلاح قائد منتخب مصر على أقل الدرجات في التقييم الفني بين لاعبي الفراعنة الذين شاركوا أمام نيجيريا في مباراة اليوم أمام نيجيريا، والتي انتهت قبل قليل، على ملعب رومدي أدجيا، في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وحسمها منتخب النسور لصالحه بهدف نظيف.

ووفقا لموقع Sofa Score المتخصص في الإحصائيات والتقييم الفني لمباريات كرة القدم، حصل محمد صلاح على 6,1 درجة وهي الأقل بين لاعبي منتخب مصر في مباراة نيجيريا.

مصر تخسر أمام نيجيريا

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد رومدي أدجيا في افتتاح مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في الكاميرون.

وسجل هدف الفوز لمنتخب نيجيريا لاعبه الخطير كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بتسديدة قوية سكنت على يسار محمد الشناوي.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول أفضلية واستحواذ لصالح المنتخب النيجيري، في أغلب فترات هذا الشوط، وعلى الرغم من ندرة فرصه على مرمى منتخب مصر، إلا أنه نجح في استغلال تراجع المنتخب مصر ونجح لاعبه كيليتشي إيهيناتشو في تسجيل هدف التقدم من تسديدة قوية على يسار محمد الشناوي فى الدقيقة 30 معلنا تقدم النسور بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

بدأ منتخب مصر الشوط الأول بتغيير ثان بدخول أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح الذي شكا من بعض الآلام بين شوطى المباراة، ليقرر كيروش استبداله.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف ثان مؤكد في الدقيقة 47 بعد رأسية من مهاجم منتخب نيجيريا تصدى لها الشناوي لتصطدم بيده وترتطم بالعارضة ولم تتخطَّ خط المرمى.

واستمرت السيطرة والإستحواذ للمنتخب النيجيري في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وتلاعب بالمنتخب المصري، وهدد مرمى محمد الشناوي بأكثر من كرة خطرة.

حاول منتخب مصر الدخول في أجواء المباراة من خلال تغييرات هجومية هجومية أجراها كيروش بدخول أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي، وتحسن الأداء الهجومي المصري نسبيا لكن دون خطورة حقيقية على المرمى النيجيري.

وفي المقابل استمر خطورة هجمات المنتخب النيجيري، وشكلت عبئا ثقيلا على دفاع منتخب مصر.

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