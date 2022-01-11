نجل شعبان عبدالرحيم: أخي طردني من البيت وأختي بعتتلي ناس عشان يقتلوني!

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى عدوية شعبان عبدالرحيم ما أكده شقيقه خميس حول عدم وجود خلافات على الميراث بين أبناء الفنان الراحل.

قال عدوية شعبان عبد الرحيم في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق TikTok: “أنا تعبان أوي.. تعبت خلاص، الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس، يبقى أصله مش جدع، وأنا خلاص عملت لأخويا بلوك من قلبي مش التليفون بس، وأنا أخوك الصغير، وبقولك مش مرضي باللي حصل، أنا مش عاوز فلوس خلاص”.

وتابع: أقسم بالله لو الفلوس اللي هتيجي من حاجة أبويا 10 مليون جنيه، أنا مش عاوز منهم جنيه، ولو أنتم هتبقوا مرضيين خلاص، اعملوا كده.

وأضاف: أنا كان معايا فلوس كتير أوي وضيعتها، مخدتش من حد فلوس، ولو خدت احنا لسه لينا حاجات نبيعها وأدفع اللي عليّ، أما إني كان معايا عربية ومبقاش معايا فأنا قفلت منها، كان عليّ مبلغ لأختي وبعتت لي ناس من قرايب جوزها على الطريق زنقوا علي عشان ياخدوا مني فلوس أو العربية أو يقتلوني.

وعلق عدوية شعبان عبد الرحيم على الفيديو كاتبا: “أنا مش عايز ورث من حد ولا عايز حاجة أبدأ غير الأدب والاحترام بجد سبوني أعيش في هدوء من غير مشاكل لأن أنا في بداية طريقي وأنا عايش بعيد عنكم محدش عارف عني حاجة أبوس إيديكم سيبوني أقف على رجلي عشان أنا عندي 7 عيال وأنا لوحدي دلوقتي وأبويا مش جمبي عشان يشوف أخويا وهو بيمشيني من البيت”.

يذكر أنه نشبت في الفترة الأخيرة أزمة بين عدوية وعصام ابني شعبان عبد الرحيم، وذلك بسبب توزيع إرث والدهما، حتى وصلت الأمور بينهما إلى طرد عدوية من منزل والده الذي كان يعيش فيه مع زوجته.

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