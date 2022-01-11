ابو ظبي - احمد الجزار - أبدى نجوم الفن استيائهم من مستوى المنتخب المصري في مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة في الكاميرون. وعلق العديد من النجوم على خسارة مصر من منتخب نيجريا بهدف مقابل لا شيء عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي: كتب النجم محمد هنيدي: “بداية مشرقة بالتفاؤل”، وبعدها نشر فيديو من فيلم “اسماعيلية رايح جاي”. وعلق محمد أنور كاتبا: “ياخساره ال٦٣٠ جنيه اشتراك البطوله”. ونشر أمير طعيمة منشورا سابقا عن انتقاده لأداء المنتخب، وعلق كاتبا: “سمك لبن تمرهندي”. وكتب كريم فهمي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “فتي غير طبيعي من كيروش و من قبل البطوله و هو عمال يفتي و كأنه جي يعلمنا كره في مصر بس عموما ديه مش مشكلته هو ، المسؤولين عن الكره في مصر علامة استفهام كبيره الحقيقه ، …..حاجه تحزن”. وكتب محمد علي رزق: “الحاج كارلوس كيروش الملط” اقرأ أيضا محمد صلاح يحصد لقب الأسوأ فنيا في منتخب مصر أمام نيجيريا نقل عبدالرحمن أبو زهرة للعناية المركزة بعد إصابته بـ”كورونا”.. وابنه: الحالة غير مطمئنة زوجة وائل الإبراشي تكشف سبب غياب ابنتهما عن الجنازة وتهدد بمقاضاة طبيب تسبب في خطأ طبي بعد عودتها لعملها.. معلمة المنصورة: أعترف بأنني أخطأت وطريقة رقصي كانت مستفزة وفكرت بالانتحار طبيب وائل الإبراشي يكشف حقيقة تعرضه لخطأ طبي وسبب سوء حالته النفسية ودخوله العناية شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينهم هنيدي.. نجوم الفن يسخرون من أداء المنتخب أمام نيجيريا ويهاجمون كيروش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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