أرقام صادمة وغير متوقعة .. لن تصدق معدلات ومجموع ياسمين صبري وعمرو دياب وهنيدي وأبرز نجوم مصر في الثانوية العامة؟

الرياض - محمد الاطلسي - مع كل موسم اختبارات للثانوية العامة ترتفع حالة الطوارئ للحالة القصوى في المنازل المصرية التي لديها طلاب في تلك المرحلة، وبالطبع من بينهم من أصبحوا نجوما للفن ويصنعون السعادة والبهجة، فكيف كان ماضيهم مع الثانوية العامة وما هي ذكرياتهم، وهل كانت حزينة أم سعيدة، هذا ما ستحاول النبأ في الإجابة عليه.

ونجوم الفن لهم ذكريات متنوعة مع نتيجة الثانوية العامة قررنا أن نستعيدها معكم.

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محمد هنيدي (57.5%) حكاية غريبة

كشف النجم محمد هنيدي، عن مجموعه في الثانوية العامة، لافتًا أنه كان يدرس في مدرسة الثانوية الرياضية بإستاد القاهرة، إذ كان لاعب كرة بنادي الزمالك، وكانت المدرسة "ثانوي داخلي".

وقال "هنيدي" في لقاء تليفزيوني مع برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "خدت الثانوية العامة على خير، وجبت 57%، وده كان العدل، وتعبت أوي في السنة دي، وبعد كده اكتشفت إن ده النصيب"، مضيفًا: "أن إجازة المدرسة كانت يومي الخميس والجمعة، وبعد السنة الأولى تم إغلاق المدرسة، فاضطر للالتحاق بمدرسة إمبابة الثانوية".

أحمد فهمي (99.8%) مؤامرة والدته في المرحلة الابتدائية

روى الفنان أحمد فهمى ذكرياته مع مراحل التعليم المختلفة، في مرحلة الثانوية العامة، لافتًا أن والدته كانت مهتمة للغاية بموضوع التعليم، وأقنعته أن الصف الرابع الابتدائي بمثابة شهادة مهمة، مضيفًا أنه كان تلميذا مجتهدا في الثانوية العامة حصل على مجموع 96.6% في الصف الثانى، ومجموع 99.8% في الصف الثالث الثانوى.

عمرو دياب (60%)

يعتبر الهضبة عمرو دياب من أهم مطربى الوطن العربي، حيث إنه كشف في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على 60% بالثانوية العامة والتحق بمعهد الموسيقى العربية.

أحمد حلمي (50%): مجموع يدوب يودي النار

بخفة ظله، روى النجم أحمد حلمي، قصة التحاقه بالثانوية العامة، والذي حصل على مجموع 3% في السنة الأولى، أما السنة الثانية فحصل على 24%، ثم الثالثة 50%، ساخرًا: هذا المجموع لا يؤهلك إلا لدخول النار ومكنش عندي مانع أطلع عربجي ولكن والدي ووالدتي مكنش عندهم استعداد أني أطلع عربجي.

وفي رحلة بحث عن كلية مناسبة للمجموع الذي حصل عليه "حلمي" في الثانوية العامة، فذهب إلى معهد فني قوات مسلحة يقبل من مجموع 50%، ولكن به العديد من التمرينات الصعبة الشاقة لذا هرب من تلك المحاولة، ثم بعد ذلك ذهب إلى كلية التربية الموسيقية، ولكنه فشل، حيث ظل يتعلم مطلع أغنية لأم كلثوم لمدة 3 أشهر، ففضل أن يقدم في الأصوات، فنجح في اختبار الصوت، بالواسطة، وخرج بعد ذلك من الكلية إلى أن التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1993.

أمير كرارة (52%)

حصل الفنان أمير كرارة على مجموع 52% في الثانوي العامة، بعد 8 سنوات من الرسوب، وكان وقتها الثاني على المدرسة، لافتًا أن رصيد المدرسة على مدار الـ 8 سنوات لم ينجح أحد إلا أمير، وفقا لما قال، مشيرًا إلى أن أستاذ جوافة أبرز المعلمين في المدرسة، موضحًا أن: "عند كل زيارة للمدرسة أتذكر الماضي الأليم".

ماجد المصري (54%)

أعلن النجم ماجد المصري، في أحد اللقاءات التلفيزيونة، عن التحاقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعدما حصل على 54% في الثانوية العامة.

روبي (60%)

حصلت الفنانة روبي على مجموع 60%، من الشعبة الأدبية، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق بمحافظة بني سويف.

أشرف عبد الباقي (70%)

التحق النجم أشرف عبد الباقي بكلية التجارة ثم يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية فيما بعد، وكان مجموعه في ثانوية عامة 70%.

تامر حسني (71%) رغم ظروفه الصعبة

مر نجم الجيل بظروف صعبة في حياته الشخصية من الضغوطات، رغم ذلك أنه حصل على مجموع 71% والتحق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.

أحمد زاهر (71%)

حصل النجم أحمد زاهر على مجموع 71% والتحق بكلية التجارة وبعدها يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

منى زكي (95%).. المتفوقة

تعد الفنانة منى زكي من أكثر الفنانين تفوقًا في الثانوية العامة، حيث حصلت على مجموع 95 %، والتحقت بكلية الإعلام .

ياسمين صبري (73%)

بناءً على رغبة جمهورها في معرفة نتيجتها في الثانوية العامة، كشفت الفنانة ياسمين صبري ردًا على أسئلة متابعيها عبر خاصية الـ"story" على موقع "إنستجرام"، إنها حصلت على مجموع 73% في الثانوية العامة.