مصرع عامل بمستشفى التحرير العام بعد سقوط الأسانسير

ابو ظبي - احمد الجزار - سقط أسانسير من الطابق الثالث بمستشفى التحرير العام بإمبابة، ما أدى إلى مصرع عامل كان موجودا داخله، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بـ سقوط اسانسير ووفاة عامل.

سقوط الأسانسير بسبب عطل

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرف عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بسقوط أسانسير داخل مستشفى إمبابة، أدى إلى مصرع عامل أثناء وجوه داخل الأسانسير بالطابق الثالث.

وعلى الفور توجهت رجال الحماية المدنية مصحوبة بسيارة، وتبين حدوث تعطل داخل الأسانسير في أثناء وقوفه في الطاب الثالث؛ ما أدى إلى هبوطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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