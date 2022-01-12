على ربيع يسخر من أداء منتخب مصر أمام نيجيريا: مباراة عشوائية منظمة

علق الفنان على ربيع، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بهدف دون رد في أولى مبارياته بالبطولة.

ونشر على ربيع ، عبر حسابه بموقع انستجرام ،مقطع فيديو كوميدياً له من أحد أفلامه، أثناء تعليقه على مباراة كروية بشكل كوميدي داخل أحداث العمل وظهر “ربيع” في الفيديو وهو يقول: "وآدي الكورة على طول بره.. خلي بالك مباراة عشوائية منظمة.. واحد يقولي يعني إيه أرد عليه وأقوله عليا النعمة ما عارف".

وعلق على ربيع “ مش كده ولا ايه ؟ ”.

وكان قد قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية اضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.