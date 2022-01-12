ياسمين صبري: أنتمي لأسرة متوسطة ودرست بمدرسة حكومية

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، فى دردشة عبر تويتر من خلال Space ، أطلقها الكاتب تامر عبده أمين ،ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز تصريحات ياسمين صبرى ..

-الكون ده عبارة عن مينيو وأنت اللي بتختار لنفسك ومحدش بيفرض عليك حاجة، فكر بنفسك واحسبها ثم توكل على الله واختار.. أنت لما بتحب حاجة الكون كله بيتسخر لك، وكل حاجة بتحبك لما أنت تبدأ تحب نفسك الأول.

- لما تطلب من ربنا الكبير اطلب كتير، احنا نستاهل نكون في مكان أفضل، ونستحق كل حاجة حلوة في الدنيا، طبعًا لازم نسعى ونحلم، لأن اللي مبيحلمش دا شخص ميت.

-كنت طفلة لا تملك كل ما تحلم به، كنت بتمنى أملك ملابس وأحذية جميلة، وقتها تخيلت ودربت عقلي الباطن على التخيل ده دون أن أدري، وعندما كبرت الأمر تطور معي وأصبحت بدرب نفسي على تخيل أحلامي وطموحاتي الأكبر.

-كنت أنتمى للطبقة متوسطة ، وقد درست فى فترة من حياتى فى إحدى المدارس الحكومية ، وكنت أذهب إلى تمرين السباحة .مشياً على الأقدام، وحينها كنت أتخيل أننى أملك أجمل الأشياء فى الدنيا، سواء من ملابس أو شقة فاخرة أو سيارة.

-كل مرحلة هتوصل لها هيكبر حلمك معاك، أحببت نفسي جدًا، ولهذا مختلطش بأشخاص ملهمش لازمة، كنت بشوف أني أستحق الأفضل، وأقول كيف أسعى للأفضل وأنا بورط نفسي في أشياء بتهين نفسي وتقلل من شأنها.

-اختاروا الناس اللي حواليكم، فيه ناس مصاصين طاقة.