أسرار الكواليس: لن تصدق ما فعله الفنان حمدي الميرغني عندما ضربه عادل إمام بمسلسل (فلانتينو) ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الفنان المصري حمدي الميرغني خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه (واحد من الناس)، أنه أثناء أحد مشاهد مسلسل (فلانتينو)، قام الزعيم عادل إمام بضربه قلم، وهذا الأمر لم يكن مكتوباً في المشهد، ما جعل الجميع يضحكون.

وتابع الميرغني، أن هناك مشروع فيلم تماسيح النيل، يضم نجوم الكوميديا ثروت وخاطر، وهناك أيضا (زومبي) مع على ربيع، بالإضافة إلى مشروع صرصرة فوق النيل، ولكنه توقف بسبب (كورونا)، متمنياً أن يتم البدء في تصويره، وفق(المصري اليوم).

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وعند سؤاله عن الفنان أشرف عبدالباقي، قال الميرغني: ” ده أستاذنا وشاهد على عقد زواجي”، أما زميله الفنان أوس أوس قال: “إنه مربي قطة، وبيخاف منها، ومحمد عبدالرحمن بيحفظ الدول والأماكن من خلال المطاعم، ومحمد أنور مركز في الغناء ومصمم يكون عمرو دياب، وويزو تعشق تضربنا خلال المشاهد، خاصة أنا وأوس أوس، وإبرام، ومصطفي خاطر، وأنا اشتغلت معاه صبي نقاش قبل الشهرة، وكريم عفيفي كان معاه زمان عربية ١٢٨ وورق العربية كان في السيارة، وأنور رماه في الشارع، ورجعو تانى يدورو عليها”.