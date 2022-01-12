احتجاز الفنانة احلام من قبل السلطات الكويتية ومنعها من السفر.. والأخيرة توجه نداء استغاثة إلى أمير الكويت وولي عهده ( اتفرج ماحدث)

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي تفاصيل حجزها في الكويت لمدة 72 ساعة، حيث عبرت عن استيائها الشديد، بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة.

ونشرت أحلام مجموعة فيديوهات عبر حساباتها الشخصية توضح من خلالهم تفاصيل حجرها، ووجهت رسالة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

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ليش أنا أحلام الإمارتية أنحجز وأنحجر

وقالت أحلام: “أوجه رسالة إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد مشعل الأحمد الله يحفظهما، ليش أنا أحلام الإمارتية أنحجز وأنحجر 3 أيام؟ في حين أن الفنان فهد الكبيسي وصل في نفس اليوم وغادر ثاني يوم، الكويت‬⁩ دولة عدل، وأتمنى ألاقي رد”.

وفي فيديو آخر كشفت تفاصيل الموضوع حيث قالت: “وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح، وفي المطار لم يتم إبلاغنا بالحجر، وأنا سكنت في نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح، وأنا وصلت على طائرة خاصة وأنا واخدة كل اللقاح، وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام”.

واستكملت الفنانة الإمارتية حديثها غاضبة: “انهيت الفرح وكنت راح أسافر والطيارة ناطرتني في المطار ،جيت أطلع قالوا لي أنتي في الحجر قلت على عيني وراسي القانون، لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر”.

لماذا غادر فهد

واختتمت: “إذن لماذا غادر فهد هناك علامات استفهام كثيرة، كما أنني حجرت نفسي في الفندق فيما كان فهد موجوداً في شقة وليس بالفندق، وقام باتمام الجواز ثم غادر”.