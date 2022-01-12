سيرين عبد النور توجّه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام.. تعرف عليها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي ترتدى ترينج رياضيا، معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي ترابي ،كما أنها تركت خصلات شعرها تتنائر بين كتفيها بطريقة مبهرة تتناسب مع هيئها.

ووجهت سيرين رسالة لجمهورها قائلة: "نصف الثقة بالنفس عدم المقارنة مع الآخرين، ونصف الراحة عدم التدخل في شؤونهم، ونصف الحكمة الصمت".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "كلامك صح جداً"،"جمالك بالدني"،"اللة يحميكي".

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