رانيا يوسف تنتهى من تصوير “شارع 9” خلال أيام

قاربت الفنانة رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير مسلسل “شارع 9” ،حيث لم يتبق لها سوى أيام قليلة ،وذلك بالتزامن مع عرض العمل.

يشارك الفنانة رانيا يوسف فى بطولة مسلسل “شارع 9” كل من نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

ويعرض حاليا للفنانة رانيا يوسف مسلسل “المماليك” والذى يشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد، رامي وحيد، محمد لطفي، نانسى صلاح، فيدرا، حنان سليمان، عائشة عثمان، محمد سليمان، ودوللي شاهين، عمر حسن يوسف، رامى غيط، كريم الأبنودى، ميريت عمر الحريرى، محمد الدقاق، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.