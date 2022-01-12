طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile

تم الكشف عن بوسترات النسخة الجديدة من فيلم Death on the Nile المقتبس من أشهر رواية للكاتبة الراحلة أجاثا كريستي التي يوافق اليوم ذكرى وفاتها الـ 46.
حملت بوسترات فيلم Death on the Nile المقرر طرحه في دور العرض يوم 11 فبراير المقبل، شخصيات العمل الأسطوري الذي ينتمي لفئة الجريمة والإثارة، وأخرجه الممثل الشهير كينيث براناه.
يقوم ببطولة فيلم Death on the Nile كل من كينيث براناه، جال جادوت، توم بيتمان، إيما ماكي، روز ليسلي، أرمي هامر، وليتيتيا رايت، وصوفي أوكونيدو، وغيرهم من النجوم.
تدور أحداث الفيلم حول تحقيق هيركيول بوارو في جريمة مقتل وريثة شابة، أثناء إجازته في فندق على النيل في مصر، وهي شخصية رئيسية في معظم روايات أجاثا كريستي البوليسية، وقدمت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية.
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