ريا أبى راشد تصدم جمهورها بتصريحات مثيرة ..تفاصيل

صدمت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد جمهورها ببعض التصريحات الجريئة فى برنامج “AB talks” للاعلامى أنس بوخش.

وقالت ريا أبى راشد : أنا مغرورة كونى أعمل فى مجال الإعلام ،ولا يمكن أن اقول إننى متواضعة، كما إننى شخصيتى أنانية بعكس زوجى الذى يتحلى بالتواضع والطيبة والعطاء.

وأضافت رايا أبى راشد : غيرت حياتى بشكل كامل وصعب أرجع أعيش فى لبنان مرة ثانية، كما أن كنت اتعرض الى اعتراضات كثيرة من قبل أهلى والذين كانوا يرفضون طريقتى فى الحياة وبعد مشاركتى فى الأوسكار لاول مرة أمى انتقدتنى بسبب ملابسى وبكيت لساعات طويلة.

نشرت الصفحة الرسمية لـ برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش، فيديو ترويجي لحلقة الإعلامية ريا أبي راشد، عبر موقع "إنستجرام".

وحكى "ريا" خلال البرومو عن ذكريات طفولتها تحت القصف، وأنها لاتريد أن تكبر ابنتها في هذه الظروف، وأكدت أنها لاتريد العودة إلى لبنان، كما حكت عن آخر ماقالته لها والدتها.

ونشرت ريا أبي راشد صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريا أبي راشد في الصور مرتدية فستان طويل باللون اللبني الهادئ، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك اب هادئ وجميل.