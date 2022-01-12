محمد عبده ينفى شائعة اعتزاله الفن والغناء

نفى الفنان السعودي محمد عبده نيته لاعتزال الفن والغناء قريبا، بعد الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك في تصريحات إعلامية على هامش حفله بموسم الرياض.
وقال الفنان محمد عبده لكاميرا قناة روتانا ردا على سؤال المذيع حول حقيقة هذه الشائعات:"الاعتزال مسئولية أنا مش قدها.. وأكبر من تحملي.. ما أقدر أتحملها أبدا".
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