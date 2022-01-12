“مش قادرة اتكلم ومفيش تحسن”.. مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مديحة حمدي، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم، وخضوعها للعزل المنزلي، لتلقي بروتوكول العلاج الخاص بها، الموضوع من قبل وزارة الصحة.

وتحدثت مديحة حمدي عن حالتها الصحية، وقالت: أنا تعبانة جدًا ادعولي، مش قادرة أتكلم، ولسة مفيش تحسن في الحالة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام.

إصابة مديحة حمدي بفيروس كورونا

وكانت تحولت صفحة الفنانة مديحة حمدي عبر فيس بوك، لدعوات لها بالشفاء العاجل، من قِبل محبيها وجمهورها المصري والعربي، الذين أعربوا عن حزنهم الكبير لإصابتها بهذا الفيروس اللعين، الذي اجتاح البلاد.

وكتب أحد محبيها: شفاكي الله وعافاكي وطمنا جميعًا عليكي ربنا يخليكي لينا ويحفظك.