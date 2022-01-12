“مش قادرة اتكلم ومفيش تحسن”.. مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مديحة حمدي، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم، وخضوعها للعزل المنزلي، لتلقي بروتوكول العلاج الخاص بها، الموضوع من قبل وزارة الصحة.
وتحدثت مديحة حمدي عن حالتها الصحية، وقالت: أنا تعبانة جدًا ادعولي، مش قادرة أتكلم، ولسة مفيش تحسن في الحالة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام.
إصابة مديحة حمدي بفيروس كورونا
وكانت تحولت صفحة الفنانة مديحة حمدي عبر فيس بوك، لدعوات لها بالشفاء العاجل، من قِبل محبيها وجمهورها المصري والعربي، الذين أعربوا عن حزنهم الكبير لإصابتها بهذا الفيروس اللعين، الذي اجتاح البلاد.
وكتب أحد محبيها: شفاكي الله وعافاكي وطمنا جميعًا عليكي ربنا يخليكي لينا ويحفظك.
الحالة الصحية لـ مديحة حمدي
وفي سياق آخر، كانت أعلنت الفنانة مديحة حمدي عودتها من جديد للتمثيل، بعد غيابها عن الساحة في الـ 8 سنوات الماضية، حيث أكدت أنها سوف تعود لجمهورها من خلال تقديم مسرحية وطنية تتحدث فيها عن ثورة 1919.
وكشفت الفنانة مديحة حمدي العديد من أسرار حياتها، خلال حلولها ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى، في برنامج بنت البلد، حيث أوضحت أن الحجاب أصبح جزءً لا يتجزأ من شخصيتها، وأن أحمد توفيق وزوجته هما السبب وراء ارتدائها للحجاب، مؤكدة أنها تدين لهما بالفضل في هذا الأمر.
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