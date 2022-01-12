“الجريمة” يقترب من الـ11 مليون و”زيكو” يتجاوز الـ8.. شباك تذاكر الأفلام المصرية هذا الأسبوع

ابو ظبي - احمد الجزار - انتعاشة كبيرة شهدتها دور العرض السينمائية هذا الأسبوع، بعد طرح فيلمين جديدين”الجريمة”، و”من أجل زيكو”، ليغلق شباك تذاكر السينما المصرية هذا الأسبوع محققا 20,014,384 جنيها إجمالي إيرادات ثمانية أفلام، وتمكن فيلم “الجريمة” من تصدر القائمة، ويطارده فيلم “من أجل زيكو”، في أول أسابيع عرضهما، قائمة إيرادات السينما المصرية كاملة في هذا التقرير.

تعرف على القائمة الكاملة لإيرادات السينما لهذا الأسبوع:

الجريمة

تصدر فيلم “الجريمة” إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية بعد أول أسابيع عرضه بإيرادات وصلت إلى 10,658,879 جنيها.

تدور أحداث فيلم “الجريمة” في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينيات، وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى.

بطولة: أحمد عز، وماجد الكدواني، وسيد رجب، ومنة شلبي، ورياض الخولي، وونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نورالدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة.

من أجل زيكو

وفي أول أسابيع عرضه أيضا، حقق فيلم “من أجل زيكو” إيرادات بلغت 8,014,318 جنيها، احتل بها المركز الثاني في شباك التذاكر.

تدور أحداث فيلم “من أجل زيكو” حول طفل وحيد لأسرة فقيرة، تتحول حياتهم عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة “اذكى طفل في مصر”، وتخرج الأسرة كلها في رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية.

بطولة: كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف: شيكو، وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم “الكاهن” الذي حقق في الأسبوع الثاني من عرضه، إيرادات وصلت إلى 632,088 جنيها، لتلبغ إجمالي إيراداته في الأسبوعين 2,899,292 جنيها.

تدور أحداث فيلم “الكاهن” حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.

بطولة: حسين فهمي، وإياد نصار، وجمال سليمان، ومحمود حميدة، ودرة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، وفاطمة كمال، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

مربع برمودة

وفي المركز الرابع جاء فيلم “مربع برمودة”، الذي حقق في أسبوعه الثالث في دور العرض إيرادات بلغت 290,073 جنيها، ليبلغ إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع وصلت إلى 2,484,005 جنيها.

تدور أحداث فيلم “مربع برمودة” في إطار كوميدي تشويقي ملئ بالمغامرات، يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

بطولة: مصطفى خاطر، وروجينا، وعمرو عبد الجليل، وهنا شيحة، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، ودينا، وعايدة رياض، ونهى رأفت، تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

برا المنهج

وفي المركز الخامس، جاء فيلم “برا المنهج” بإيرادات 257,412 جنيها في رابع أسابيع عرضه، ليبلغ إجمالي إيراداته طوال الأربعة أسابيع 3,371,359 جنيها.

تدور أحداث “برا المنهج” حول طفل يتيم يبلغ من العمر 13 عاما، يحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

بطولة: ماجد الكدواني، وروبي، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب.

أبو صدام

وبلغت إيرادات فيلم “أبو صدام” في الأسبوع الثالث من عرضه 124,554 جنيها، احتل بهم المركز السادس، وبلغ إجمال إيراداته طوال الثلاثة أسابيع 1,669,645 جنيها.

تدور أحداث فيلم “أبو صدام” حول شخصية “أبو صدام” سائق التريلا، الذي يقوم بمهمة على طريق الساحل الشمالي، ويتعرض للعديد من المواقف.

بطولة: محمد ممدوح، وأحمد داش، وسيد رجب، وعلي قاسم، وعلي الطيب، وهديل حسن، قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت.

ريتسا

جاء فيلم “ريتسا” في المركز السابع، محققا 26,560 جنيها في رابع أسابيع عرضه، ليبلغ إجمالي إيراداته 1,326,806 جنيهات.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، عن ثلاث قصص حب في أزمنة وأماكن مختلفة، في وجود رابط بين هذه القصص الثلاثة.

بطولة: محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، ومريم الخشت، ومي الغيطي، وأمير المصري، وكارولين عزمي، ويوسف عثمان، تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

المحكمة

وفي أسبوع عرضه السابع حقق فيلم “المحكمة” إيرادات بلغت 10,500 جنيه، احتل بها المركز الثامن في شباك التذاكر، بينما بلغ إجمالي إيراداته عن الأسابيع السبعة 4,673,843 جنيها.

يناقش الفيلم عددا من القضايا الواقعية الجريئة، كالاغتصاب، والتحول الجنسي، والميراث، والخيانة، وتدور أحداثه في يوم واحد.

بطولة: غادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، ومحمود عبد المغني، وصلاح عبد الله، وجميلة عوض، وأحمد خالد صالح، ومايان السيد، وكريم عفيفي، وأحمد داش، ومحمد مهران، وهو من تأليف أحمد عبد الله، إنتاج أحمد السبكي، إخراج محمد أمين، تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين.

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