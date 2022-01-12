نشرت الفنانة مني زكي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام بخاصية "الأستوري".

وجاءت الصورة تتحدث عن الستر كالتالي:"لما فلوسكم تخلص وبيتكم ما يحتاجش يبقي دة الستر ، لما تحصل لكم مشكلة ومحدش يعرف يبقي دة الستر، لما تبقوا مرضي وتخدموا أنفسكم يبقي دة الستر".

وأكملت " لما فلوسكم تبقي شوية صغيرة واحتياجاتكم كتير جدا وبردة تكفي يبقي دة الستر، الستر نعمة من رب رحيم ،اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الرض ويوم العرض عليك".

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. منى زكي توجّه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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