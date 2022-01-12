شاهد.. تامر هجرس يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

نشر الفنان تامر هجرس، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهر تامر هجرس في الصورة بضحكة عفوية، وعلق قائلا: "smile" مما حازت على إعجاب متابعية.
بدأ تامر هجرس ، حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم “بركان الغضب”.
شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".
تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.
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