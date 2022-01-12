شيرين رضا تروج لفيلمها الجديد ”قمر 14” عبر إنستجرام

روجت الفنانة شيرين رضا لفيلمها الجديد "قمر 14"بنشر صورة البوستر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" عبر خاصية الستوري.

واحتوت الصورة على عدد كبير من النجوم المشاركين في الفيلم، وموعد إطلاق الفيلم بدور العرض السنيمائي والتي تبدأ اليوم 12 يناير، مما نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن “قمر 14” هو اسم الفيلم الذي تستعد السينمات المصرية لاستقباله اليوم، الأربعاء، بإقامة عرض خاص لأبطاله بحضورهم في أحد مولات 6 أكتوبر.

وعرض فيلم “قمر 14” لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر الماضي، بحضور أبطاله، ولاقى ردود فعل قوية من جمهور المهرجان رغم رفض نجومه الحديث وحرق أحداثه.

وكان من المقرر طرحه للجمهور في السينمات نهاية ديسمبر الماضي، لكن شركة الإنتاج فضلت التأجيل ليلحق بموسم 2022.