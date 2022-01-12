يسرا توجه رسالة لـ مها الصغير وابنها : ربنا يشفيكم ويعافيكم

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لـ مها الصغير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام عبر خاصية الأستوري.

ووجهت فيها يسرا رسالة إلى مها الصغير "ألف سلامة عليكم ياحبيبي ربنا يشفيكم ويعافيكم"،مما نال إعجاب متابعيهم علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها.

وأوضحت مها الصغير أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل مصر على أنها مريضة "كانسر"، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدًا نتيجة الضغط النفسي.

وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو جراماً.

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي.