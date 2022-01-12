بالفيديو.. ساندى تتهم روبى: أغنية فى اللا لا تم تسريبها عن قصد

هاجمت المطربة ساندى بقوة، المطربة روبى بسبب تسريب أغنية “فى اللا لا” والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وقالت ساندى فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى : إن أغنية “فى اللا لا” تم تسريبها عن قصد لأن حقوق الملكية الفكرية وحده خاصة بالمنتج وليد منصور ، ولا تمتلكها روبى وبالتالى قامت بتسريب الأغنية عن قصد.

وأضافت ساندى :اننى تضررت كثيرا من هذا التسريب لانى بذلت مجهودا كبيرا وفجأة وبدون مقدمات أجد الأغنية قد تم حرقها وطرحها على اليوتيوب.