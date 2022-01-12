شاهد.. أيتن عامر تنشر صور لها من كواليس كليب ”بناقص”

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وظهرت أيتن عامر وهي ترسم علي أحد اللوحات ممسكة بيدها بالتة ألوان، مرتدية بلوزة بيضاء وبنطلون جينز أزرق . ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أيتن عامر علي الميكب الناعم المائل الي الترابي وأبرزت عينها بالكحل الأسود والروج البينك ،وتناثر خصلات شعرها علي وجهها . وعلقت قائلة"من كواليس كليب #بناقص " ،مما نال إعجاب متابعيها علي مواقع التواص الإجتماعي . وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"جميلة الجميلات"،"مبروك وبالتوفيق"،"الكليب جامد أووي"،"تستاهلي كل الخير".

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