رشا السيد تنتهي من تصوير مسلسل ”الفنر”

انتهت الفنانة الإماراتية رشا السيد من تصوير دورها في مسلسل "الفنر"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022.

مسلسل "الفنر" سيناريو وحوار الكاتب جمال سالم وإخراج تيم الطويل ويشارك مع رشا السيد مجموعة من نجوم الفن الإماراتي وهم بلال عبد الله ومرعي الحليان وسامي بقيشي وعلي الطاهر.

بينما تواصل رشا بروفات مسرحية جديدة، لم يتم الاستقرار على اسمها النهائي، لعرضها في مهرجان أيام الشارقة المسرحية للدورة الـ31 الذي يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

يذكر أن رشا السيد تشارك في مسلسل "جنيه" الذي يعرض عبر أحد المنصات الإلكترونية خلال الفترة الحالية، وتجسد خلاله شخصية شريرة تحاول قتل خادمة عن طريق إشرابها السم باستخدام السحر.

مسلسل "جنيه" ينتمي لنوعية أعمال الرعب التي تدور أحداثه حول الجن والشعوذة، وهو من إنتاج المجموعة الفنية لباسم عبد الأمير مع نخبة نجوم الكويت وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج حسين شوكت والعمل شارك فيه نخبة من الفنانين أبرزهم ليالي دهراب وطلال باسم وخالد العجيرب وغدير السبتي.