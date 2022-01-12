“معلمة المنصورة” تعتذر لطليقها على الهواء: “لسه بحبه ونفسي يرجعلي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت آية يوسف معلمة الدقهلية رسالة إلى طليقها قالت فيها ” أنا لسه بحبه ونفسي يرجعلي وكنت منتظرة إنه يقف معايا وطبطب عليا في الأزمة في وقت كنت باحضن عيالي وابكي لوحدي ومش لاقيه حد جنبي بسبب الهجوم الصعب اللي تعرضت له وقالت اَية يوسف خلال استضافتها على فضائية “القاهرة والناس” في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض “أنا عارفه اني غلطت وطريقة الرقص كانت مستفزة بالفعل بس أنا حرمت أطلع رحلات تاني، وأعمل كده تاني وأنا غلطت ارجوكم سامحوني، والرحلة كانت عائلات وكلها ناس كبار وأولادي كانوا معايا”.

وأضافت معلمة الدقهلية : “إنه لم يتم التحقيق معها عقب واقعة الفيديو المثير للجدل في الدقهلية، معقبة: مكتب الوزارة فقط اللي تحدث معايا، وتعاملوا معايا بمنتهى الود والاحترام، وكان عبارة عن دردشة.

وأوضحت خلال لقائها عبر قناة القاهرة والناس مساء أمس: طلبوا مني أروي اللي حصل معايا بالتفصيل، من أول الرحلة حتى الأزمة اللي حصلت معايا وحول مصور الفيديو المثير للجدل أوضحت يوسف أنها ستقاضي من صورها ليكون عبرة لغيره، معقبة: أول ما انتشر الفيديو كنت نايمة وفضلت أعيط وأصوت وعمري ما اتخيلت الموقف دا.

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