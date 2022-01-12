أشرف زكي ينفي وفاة سميرة أحمد

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاة الفنانة سميرة أحمد، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنانة الكبيرة سمير أحمد، قائلًا في بيانٍ صحفي، إنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء الاشخاص.

وأكد أشرف زكي أن الحالة الصحية للفنانة سميرة أحمد جيدة ومستقرة تمامًا وتقضي أغلب اوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقاوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددًا.

على ناحية أخرى وجه عدد من نجوم الفن اللوم لبعض المواقع الالكترونية بسبب نشرهم لشائعة وفاة النجمة سمير أحمد وطالبوهم بتحرى الدقة قبل نشر أي خبر.

يشار إلي ان اخر اعمال الفنانة سميرة أحمد كان مسلسل ماما في القسم مع النجم الراجل محمود يس كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان بالحب هنعدي .