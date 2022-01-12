وفاة الفنان وحيد السنباطي

رحل الفنان والزميل الصحفي وحيد السنباطي، عن عالمنا، مساء اليوم، ولم يتحدد بعد موعد الجنازة أو العزاء.

وحرص الكاتب الصحفي خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على نعي الفنان والزميل وحيد السنباطي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «إن لله وإن إليه راجعون.. فقدت أسرة تحرير الاخبار الزميل والصديق وحيد السنباطي مدير التحرير.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك».

وحيد السنباطي، شارك في أكثر من 50 عملًا فنيًا، كان آخرها الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم، مع الفنانة عبلة كامل، الذي عُرض عام 2018

ومن أشهر أعمال وحيد السنباطي، مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق في عام 2002، ومسلسل الدالي ج1 في عام 2007، ومسلسل سلطان الغرام في عام 2007، ومسلسل بره الدنيا في عام 2010، ومسلسل سلسال الدم ج 5 في عام 2018.