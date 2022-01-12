لن تتخيل جمال ابنتهما .. قصة زواج أحمد خليل من فتاة ألمانية وشرطها الغريب والمفاجأة في سبب ابتلاعه مسماراً - اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي -

توفي نهاية العام الماضي الفنان المصري أحمد خليل، الذي يعد واحد من القامات الفنية في العربي، عن عمر يناهز 80 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنان احمد خليل، أصيب بفيروس كورونا خلال تصوير مشاهده في مسلسل ”إلا أنا.. حكايتي مع الزمان“.

وبعد الإعلان عن وفاة خليل، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعض القصص والكواليس، من حياته الخاصة والزوجية.

ومن تلك القصص والمواليس، تحدث المتابعون عن زواج الفنان المصري من فتاة ألمانية، بعد زواجه من مواطنته الفنانة سهير البابلي الذي استمر عامين.

وقالوا إن الفنان الراحل، كشف في تصريحات صحفية سابقة عن كواليس زواجه من الفنانة سهير البابلي. قائلا انها تعاملت معه بحدة فلم يقبل ذلك في بداية تعارفهما، وأنه بعد ”الخناقة“ معها عدة مرات، اتفقا على الزواج مع انتهاء تصويرهما أحد مسلسلاتهما.

وأضاف خليل أنه والبابلي انفصلا بعد عامين من زواجهما وتوقف كلاهما عن التمثيل خلالهما، مشيرًا إلى أن غيرته الزيادة عليها وتأخرها بعد منتصف الليل كثيراً كانت سبب انفصالهما، كونه لا رجل شرقي يتميز بصفات الرجال الفلاحين ولا يقبل بأن زوجته تعود إلى المنزل متأخرة..

شعر أحمد خليل بأنه غير محظوظ في الزواج، واتخذ قرارا بألا يتزوج بعد انفصاله عن سهير البابلي، إلا أن والدته أخبرته بضرورة الزواج خاصة وأنه الابن الأكبر لها قائلة له ”جرب آخر مرة“، وأقنعته بالزواج من فتاة ألمانية صديقة لأقاربه.

واشترطت الفتاة الألمانية على الفنان، الموافقة على أمر غريب وغير متوقع، يتمثل بعدم دخولها المطبخ كونها غير قادرة على الطبخ، كما اشترطت زيارة والديها بألمانيا كل عام، فوافق أحمد خليل في النهاية على مضض وارتبط بها.

وكانت الزوجة الألمانية على الديانة المسيحية وبعد زواجها من الفنان احمد خليل اسلمت، وكان يحضر لها المصحف مترجم باللغة الإنجليزية، وأعلنت إسلامها في الأزهر الشريف.

واستمر زواج خليل والألمانية لمدة خمسة وعشرون عاماً، وأنجبت منه بنت، أصبحت الآن شابة فاتنة الجمال.

وبدأت مسيرته الفنية، منذ عام 1973، ومن الأعمال التي قدمها: ياسين وبهية – حب تحت الحراسة – خادم سيدين – كيد النسا – علي يا ويكا – الصقر شاهين – رد قلبي – من الذي لا يحب فاطمة، وغيرها.

ومن بين الأعمال التي شارك فيها الراحل، مسلسل “حديث الصباح والمساء” الذي جمعه مع الفنانة ليلى علوي، وأكد على أنه في كواليس التصوير ابتلع مسمارا بالخطأ.

وأدى في العمل دور “جزمجي” مهمته صناعة الأحذية، وكان يريد إتقان الأمر بشكل كبير، ولكنه خلال وضع مجموعة من المسامير الصغيرة في فمه ابتلع واحدا بالخطأ، واستمر المخرج في تصوير المشهد، وتم حل الأمر ومعالجته بعد انتهاء التصوير.

وبلغ الرصيد الفني، للراحلآ أحمد خليل، خلال مسيرته الفنية الطويلة، أكثر منآ 200 عملا تلفزيونيا دراميا، و22 فيلمًا سينمائيا..