سميرة أحمد عن شائعة وفاتها: حاجة تقرف ويجب محاسبة مروجي الشائعات

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة سميرة أحمد، على ما أثير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاتها.

وقالت سميرة أحمد في تصريحات صحفية: “أنا بخير وكويسة جدا وما تردد حولي خلال الساعات الماضية كذب وحاجة تقرف ولكني سعيدة بحب الناس ليا فما رأيته من كمية الاتصالات التي تلقتها بعد انتشار هذه الشائعة هذا ما جعلني أنسى الموقف”.

وأضافت: “وقت الشائعة كنت في النادي والكثير من المقربين حولي قاموا بإخفاء ذلك الأمر، فأنا لا أملك حسابات عبر الفيسبوك لذلك لم أعلم بالشائعة، لكن المنتج صفوت غطاس أبلغني ما يقال حولي وحرص على تصويري وأنا في النادي للرد على هذه الشائعة

وتابعت: “أنا معرفش ليه كمية الشائعات التي تلاحق الفنانين ويجب على الصحفيين تسليط الضوء على هذا الأمر ومحاسبة من وراء هذه الأكاذيب”.

وأعلنت سميرة سعيد أنها تحضر لأعمال جديدة لكنها تفضل عدم الإعلان عنها في الوقت الحالي.

واحتفلت سمير أحمد بعيد ميلادها في شهر نوفمبر الماضي، حيث أتمت عامها الـ 83، إذ إنها من مواليد 15 نوفمبر 1938، وقدمت خلال مشوارها الفني الطويل أعمالًا خالدة في أذهان جمهورها وصلت لأكثر من 105 أعمال فنية، وكل محبيها بمصر والوطن العربي.

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