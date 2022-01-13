باستثناء خالد أنور.. نجوم “قمر 14” يغيبون عن حضور العرض للفيلم (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل أبطال فيلم قمر 14 بالعرض الخاص الأول بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر قبل طرحه بدور العرض ابتداءا من اليوم.

وحضر الفيلم عدد من صناعه من بينهم خالد أنور والمخرج هادي الباجوري والمخرج كريم السبكي والمؤلف محمود زهران مع غياب أبطال آخرين مثل خالد النبوي شيرين رضا وأحمد الفيشاوي وغادة عادل وياسمين رئيس وغيرهم

حرص على الحضور عدد من نجوم الفن الذين قدموا التهنئة لكل صناع العمل وكان في مقدمتهم المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة ساندي الفنان ومحمد ماهر والإعلامى محمد الغيطي.

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