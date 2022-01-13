كريستين ستيوارت تتصدر غلاف W Magazine

لا تزال الممثلة العالمية كريستين ستيوارت تحتفى بأصداء دورها عن الأميرة ديانا في فيلمها الأخير الذى حقق نجاحاً مع عرضه نهاية العام الماضى، ومؤخراً تصدرت الممثلة الشابة غلافة مجلة W Magazine بأكثر من صورة جديدة من وحى لعبها دور الأميرة الراحلة ديانا في فيلم SPENCER.

ويأتى ذلك بعدما التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور للنجمة كريستين ستيوارت أثناء خروجها بمفردها في شوارع نيويورك بعد طرح فيلمها الجديد التي تلعب فيه دور الأميرة ديانا، واللافت للنظر خلال الصور هو ما ارتدته في قدميها، حيث ارتدت من خط انتاج النجم جاستين بيبر مثلما ظهرخلال العلامة التجارية على ما ارتدته بقدميها وفقاً لتقرير الديلى ميل.

من ناحية أخرى سبق وأكدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت أنها لا تبالى بـ ترشيحها إلى جوائز الأوسكار لأول مرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، حيث صرحت ستيوارت قائلة: "أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار"، وذلك بعد أن توقع الكثير من النقاد حول العالم بـ ترشيحها عن دورها في الفيلم الجديد Spencer.

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