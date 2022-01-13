إصابة دوللي شاهين بفيروس كورونا

أعلنت المطربة دوللي شاهين، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشرت صورة تحليل فيروس كورونا "pcr" والتي أكدت إصابتها بالفيروس وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله".
يشار إلى أنه يعرض للفنانة دوللي شاهين حاليًا مسلسل "المماليك" عبر شاشة النهار الفضائية، وتشارك في بطولة العمل برفقة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورامي وحيد، ونانسي صلاح، ومحمد لطفي، وفيدرا، وعائشة عثمان، وحنان سليمان، ومحمد سليمان، ورامي غيط، وعمر حسن يوسف، وكريم الأبنودى، ومحمد الدقاق، وميريت عمر الحريري وآخرين والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.
وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم، وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.
ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 60 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.
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